I sindaci di Sinnai, Quartucciu e Maracalagonis si sono ritrovati oggi con i tecnici dei tre Comuni per lo studio del progetto di fattibilità della rete idrica che dovrà in futuro assicurare l’acqua alle borgate lungo la ex Orientale sarda.

La riunione si è tenuta a Sinnai (Comune capolifila), convocata dalla sindaca Barbara Pusceddu. Presenti con i tecnici, anche i sindaci di Maracalagonis Francesca Fadda e di Quartucciu Pietro Pisu.

Per lo studio del progetto di fattibilità la Regione ha messo a disposizione oltre un milione di euro. Il progetto di fattibilità dovrebbe essere pronto entro sei mesi. Abbanoa ha già chiesto una serie di dati per decidere da dove attingere l’acqua: Corongiu o da Simbiritzi?

I villaggi interessati sono quelli di San Gaetano e Sant’Isidoro (Quartucciu), il Villaggio delle Rose, quelli delle Mimose e di San Paolo (Sinnai) e il villaggio dei Gigli e di Monte Nieddu (Maracalagonis). Un problema, quello dell'acqua nei villaggi della ex 125, vecchio di anni, con proteste che si sono intensificate negli ultimi mesi con anche manifestazioni anche in prefettura.

© Riproduzione riservata