Era latitante da giugno e per mantenersi spacciava cocaina. Nelle prime ore della mattinata i carabinieri della stazione di Quartu hanno rintracciato e arrestato un disoccupato di Sinnai, di 25 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cagliari. Dove espiare una pena residua di 2 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per una rapina in concorso commessa nel 2020.

Il giovane si era reso irreperibile dopo aver appreso dell’emissione dell’ordinanza a suo carico. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di restringere progressivamente il cerchio attorno a lui. Nel corso delle attività investigative è emerso che il venticinquenne avrebbe continuato a delinquere sostentando la sua latitanza grazie allo spaccio di cocaina.

Come ipotizzato dagli investigatori, la perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare 183 grammi di cocaina, già suddivisi in più involucri pronti per la cessione, che gli sono valsi anche l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato portato in carcere a Uta.

