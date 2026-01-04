La morte di Roberto Basciu, nuovo sopralluogo a S'Ecca S'arrideliSi avviano a conclusione le indagini sul tragico incidente
Forse un nuovo sopralluogo domani mattina della Polizia locale di Quartu a S'Ecca S'Arrideli, la strada dove ieri si è verificato l’incidente costato la vita all'operaio Roberto Basciu, 45 anni, di Quartu.
Dovrebbero essere svolti gli ultimi accertamenti prima del rapporto da inviare al giudice inquirente Rossella Spano. Sulla vicenda gli agenti mantengono uno stretto riserbo.
Roberto Basciu stava viaggiando con la sua moto davanti ad una Ford condotta da una donna: improvviso il tamponamento con la moto finita sotto l'auto assieme al conducente.
L'uomo sarebbe morto sul colpo. Da stabilire le cause del tamponamento: i due mezzi sono stati posti sotto sequestro dal giudici per possibili accertamenti meccanici.