Domani, domenica 4 gennaio alle 16, nell’auditorium comunale di Guasila verrà proiettato il film “Ziu Paddori” diretto da Marco Melis. Non c’era mai stata sinora una trasposizione cinematografica della commedia del teatro popolare sardo ispirato alla figura popolare nata dalla fantasia di Efisio Vincenzo Melis, drammaturgo nato a Guamaggiore alla fine del’800. Il film, alla fine dello scorso anno, è stato proiettato ad Arixi in occasione della festa patronale di Santa Lucia, nella scuola media di Mandas e nelle scuole superiori di Senorbì. «La pellicola - dice il regista - è stata riconosciuta come opera di rilevante interesse culturale e storico, capace di restituire dignità e memoria alle nostre radici. La sua forza narrativa rappresenta inoltre un contributo significativo alla valorizzazione e alla tutela della lingua sarda».

Il film nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale PianetaWeb di Senorbì e l’associazione culturale Guamaggiore con il patrocinio del Comune di Guamaggiore. La popolare figura di Paddori, tipico pastore sardo tra Otto e Novecento, diventato quasi una maschera come quelle della commedia dell’arte, è stata spesso discussa da intellettuali sardi, come Francesco Masala, Michelangelo Pira, Giulio Angioni, Sergio Bullegas, a proposito della sua rappresentatività socio-culturale e identitaria sarda.

