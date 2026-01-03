Quartu, schianto su un’auto a S’Ecca S’Arrideli: morto un motociclistaLa vittima, Roberto Basciu, operaio, aveva 45 anni. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118
Un’altra tragedia sulle strade della Sardegna. Un motociclista di 45 anni, Roberto Basciu, ha perso la vita lungo la strada comunale di S’Ecca S’Arrideli, in territorio di Quartu, dopo aver sbattuto contro un’auto.
Era operaio in una ditta di Macchiareddu: lascia una moglie e due figli piccoli.
L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla sua abitazione.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale. Inutile, purtroppo, il tentativo di rianimazione dei sanitari del 118.