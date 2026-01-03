Incidente sulla strada comunale di S'ecca s'arrideli, in territorio di Quartu. Sul posto stanno intervenendo i sanitari del 118, la Polizia locale e i Vigili del fuoco di Cagliari. Secondo le prime notizie in fase di accertamento sarebbero coinvolte alcune auto. Alcune persone sono rimaste ferite e accompagnate in ambulanza in ospedale.

© Riproduzione riservata