Una tragedia agghiacciante con vittima un motociclista: Roberto Basciu , 45 anni stava rientrando a casa in sella alla sua moto Kawasaki, percorrendo la strada provinciale 95, a "S'Ecca s'Arrideli". Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo finendo sotto un'auto. Un urto terribile col centauro probabilmente morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constarne la morte. Più tardi la salma è stata rimossa e trasferita all'obitorio. Un primo pomeriggio drammatico dopo la notte altrettanto terribile di Villasimius con la morte di uno scooterista di 19 anni dopo l'urto con una Fiat 600.

Quartu, il luogo dell'incidente a S'Ecca S'Arrideli. A destra Roberto Basciu

L'allarme è stato immediato con l'arrivo di una ambulanza del 118. Per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Roberto Basciu, che lavorava in una ditta a Macchiareddu, era sposato e padre di due figli di cinque anni e di sei mesi. Abitava vicino al punto dove si è consumata la tragedia. Sul posto, per i rilievi di legge è intervenuta la squadra di Pronto Intervento della sede della Polizia locale di Quartu col capitano Massimo Valtan. Con l'ufficiale che ha coordinato il sopralluogo, hanno operato l’assistente capo Luigi Cocco e l'assistente scelto Federico Pizzamiglio. Sono stati poi i Vigili del fuoco a rimuovere i due mezzi coinvolti nell'incidente: si attendono ora le decisioni del magistrato per un eventuale sequestro della moto e della macchina. Un rapporto è stato già girato in Procura dagli stessi agenti intervenuti sul posto.

Il sindaco Graziano Milia, ha saputo subito della tragedia, dicendosi «vicino alla famiglia della vittima. Proviamo tutti un grandissimo dolore. Una tragedia nei giorni di festa». Pochi mesi fa nella stessa strada una ragazza era stata travolta da un'auto appena scesa da un pullman. C'era stata anche la mobilitazione dei residenti nella zona, con intervento dello stesso sindaco, Graziano Milia, con pressioni sulla Città metropolitana. «Non conosco la dinamica dell'accaduto-ha detto Milia: di certo questa strada è moto trafficata e stretta: va messa in sicurezza. Ed è quello che chiediamo ancora una volta».

