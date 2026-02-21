Si svolge domani la prima giornata del Carnevale sinnaese. In programma dalle 15 la sfilata di maschere e carri allegorici fra le vie del paese. Preparata anche una ordinanza sulla sicurezza nelle vie che ospiteranno l'evento.

Dalle 14 alle 19 l’ordinanza firmata dal capo della Polizia locale Giuseppe Fiori prevede la sospensione del divieto di transito, limitatamente ai carri allegorici e mezzi dell’organizzazione. Decisa anche l’istituzione del divieto di sosta nelle vie Mazzini, tratto tra la via Caprera e via Garibaldi ambo i lati, via Caprera tratto compreso tra le vie Mazzini e dei Mille ambo i lati e via dei Mille, tratto compreso tra le vie Caprera e Costituzione ambo i lati. Stabilita anche la deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti.

Sempre dalle 14 alle 19, sono previste anche variazioni nei percorsi degli autobus di linea. I bus provenienti da Maracalagonis percorreranno il seguente itinerario: Circonvallazione comunale CONAD e le vie Pintor, Giardini, Iglesias, Sant’Isidoro, Sardegna, Lombardia, Giardini, Pintor, Circonvallazione comunale – Sp. 15 Bis, la rotonda all’altezza del cimitero di via Roma per poi proseguire verso Settimo San Pietro.

I bus provenienti da Settimo San Pietro percorreranno invece il seguente itinerario: rotatoria via Roma – S.P. 15, Circonvallazione Comunale CONAD, le vie Pintor, Giardini, Iglesias, Sant’Isidoro, Sardegna, Lombardia, Giardini, Pintor, Costituzione, della Libertà per poi proseguire verso Maracalagonis.

