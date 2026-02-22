Morte naturale. L’autopsia effettuata ieri dal medico legale Roberto Demontis su disposizione della Procura ha fugato ogni dubbio sulla fine di Antonietta Piras, la donna di 96 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Sivilleri, in pieno centro a Villasor.

Un primo rapporto è stato inoltrato al sostituto procuratore Andrea Chelo, di fatto la chiusura dell’inchiesta. Per alcuni giorni gli inquirenti hanno vagliato anche l’ipotesi che la pensionata potesse essere stata uccisa: i carabinieri del Ris hanno scandagliato a fondo la sua abitazione, che curiosamente era in disordine nel piano terra e perfettamente in ordine nella zona notte al primo piano.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Paolo Carta oggi in edicola e sull’app L’Unione Digital.

© Riproduzione riservata