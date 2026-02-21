Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del campo esterno delle scuole medie comunali di San Sperate.

La scuola secondaria di via Garau è solo l'ultima tappa di una lunga fila di interventi che negli ultimi mesi stanno coinvolgendo scuole e impianti sportivi: poche settimane fa sono stati chiusi i lavori sul pavimento della palestra delle elementari, mentre gli interventi sono ancora in corso anche nelle piscine e nei locali adiacenti.

In via Garau le operazioni prevedono la "demolizione della gradinata lato strada e dello strato in conglomerato cementizio", come si legge nella nota ufficiale del Comune, "manutenzione della tribuna esistente lato scuola, rimozione dei canestri e della pavimentazione esistente con relativo smaltimento, realizzazione dei plinti per l'installazione di una futura copertura, nuova pavimentazione sportiva polifunzionale, posa di nuovi canestri e attrezzature per la pallavolo".

Insomma una vera e propria rinascita per campo della scuola secondaria.

