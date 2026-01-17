Nei giorni scorsi, la richiesta di convocazione del Consiglio comunale. Ora, la decisione dei gruppi di minoranza di convocare un’assemblea pubblica con la cittadinanza per lunedì 26 gennaio alle ore 18, nella sala conferenze della Fondazione Polisolidale, in via della Libertà. Tema della discussione, la Tarip ed il regolamento, recentemente approvato.

La minoranza ha in merito diffuso un comunicato . Per Roberto Loi, capogruppo di Uniti per Sinnai: «Vogliamo ascoltare i cittadini, così da poter presentare proposte concrete di modifica al regolamento che a breve tornerà in commissione. Un esempio: i pannolloni vanno ritirati due volte la settimana>.

Il capogruppo di Forza Italia, Walter Zucca: <Il passaggio dalla vecchia Tari alla Tariffa Puntuale (Tarip) ha comportato un aumento di almeno 75 euro a utenza ma, dal primo gennaio, il servizio si è dimezzato senza alcun ritocco al ribasso delle tariffe».

Aldo Lobina di Sinnai Libera sottolinea: «Questa è solo la prima assemblea pubblica. Vogliamo dare voce alle numerose lamentele dei cittadini, certi che iniziative simili servano a tenere alta la pressione sull’esecutivo».

All'incontro parteciperanno anche l'ex assessore ai Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici Aurora Cappai, la consigliera Roberta Simoni e i consiglieri Paride Casula e Cosimo Lai. «Siamo per la politica al servizio del cittadino, siamo dalla loro parte e lo stiamo dimostrando in tutti i consigli comunali: è ora che la politica torni a svolgere il proprio ruolo».

