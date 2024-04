Sono iniziati a Sinnai i riti della 38esima edizione del pellegrinaggio a piedi sino alla basilica cagliaritana di Bonaria. Verso le 19 la piccola statua di Bonaria è stata trasferita in processione dalla sua bellissima nicchia (all’incrocio fra le vie Roma, D’Arborea e Perra) alla parrocchia di Santa Barbara. Il rito si è tenuto col parroco padre Gabriele Biccai accompagnato da un gruppo di fedeli.

Domani, mercoledì, alle 18,30 la nuova processione per accompagnare la stessa statua alla Piazza di Sant'Isidoro dove alle 22,30 si terrà un happening prima della celebrazione (inizierà dopo la mezzanotte di giovedì) di una messa. Subito dopo prenderà il via il pellegrinaggio a piedi sino a Cagliari.

Lungo un tragitto, alla periferia di Sinnai, il corteo di preghiera riaccompagnerà il simulacro alla sua nicchia tra i canti popolari e le preghiere alla Madonna in un clima che si annuncia di grandissima commozione. Il tutto verso le due della notte: subito dopo, i pellegrini riprenderanno il loro cammino verso Settimo, Selargius, Monserrato, Pirri e Cagliari per raggiungere alle 8 del mattino di giovedì la Basilica di Bonaria. Previsti migliaia di fedeli per una notte di preghiera: c'è chi chiederà una grazia per sé o per i propri cari e chi pregherà per la pace nel mondo.

