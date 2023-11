Appuntamento per venerdì alle 18,15 al museo civico di Sinnai con Enzo Fantini, ciclista piemontese, toscano, sardo, cittadino del mondo.

Il campione racconterà i suoi viaggi a piedi e in bici in India, Nepal, Cuba, Senegal, Laos, Bolivia, Italia, Marocco, Corsica, Sardegna.

L'incontro sarà coordinato da Amos Cardia (Sardinia Biking) e Marco Mura (Runner Escursionista). Il tutto, nell'ambito di "Incontri di montagna", una rassegna che dà voce al pubblico in un rapporto diretto coi protagonisti di esperienze significative in Sardegna e nel mondo. Come appunto quelle di Enzo Fantini dopo i precedenti incontri tenutosi sempre con personaggi del mondo dello sport e non solo.

