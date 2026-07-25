Sarà una serata dedicata alla cultura, alla memoria e alle tradizioni popolari quella che animerà oggi Piazza del Popolo. A partire dalle 21 è in programma un appuntamento che unirà la proiezione del documentario Bentu de Campidanu ai tradizionali Ballus in Pratza, in un'iniziativa organizzata da ViviPula e dal Gruppo Folk "Nora" Pula con il patrocinio del Comune.

Protagonista della prima parte della serata sarà Bentu de Campidanu, il documentario del regista Simone Ruggiu che, dopo la messa in onda su Rai 3 e la distribuzione su RaiPlay, sarà proiettato per la prima volta a Pula, luogo da cui prende vita il racconto dedicato alla storia de Is Sulittus de Pula. Il film ripercorre, attraverso testimonianze, musica e immagini, il patrimonio culturale e identitario del territorio.

Al termine della proiezione, la piazza si trasformerà in un grande spazio dedicato alla musica e al ballo tradizionale con i Ballus in Pratza. Ad accompagnare le danze sarà l'Orchestra Popolare Sarda con Orlando ed Eliseo Mascia, Elisa Marongiu, Matteo Muscas e Luca Schirru. Parteciperanno inoltre i gruppi folk Is Sulittus de Pula, Gruppo Folk Nora e Gruppo Folk Sant'Isidoro – Pro Loco Teulada.

L'iniziativa si propone come un momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali, offrendo alla comunità e ai visitatori l'occasione di riscoprire il patrimonio culturale del territorio attraverso il linguaggio del cinema, della musica e della danza popolare.

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