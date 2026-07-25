Villa San Pietro, torna la Serata del Maialetto: gusto, tradizione e musica in piazzaLIn programma una cena dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica sarda
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Il profumo del maialetto arrosto e la musica dal vivo animeranno oggi Piazza San Pietro, a Villa San Pietro, in occasione della "Serata del Maialetto", uno degli appuntamenti estivi organizzati dalla Proloco.
La manifestazione prenderà il via alle 20,30 e proporrà una cena dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica sarda. Il menù, al costo di 15 euro, comprende un primo piatto, una degustazione di maialetto sardo allo spiedo, pane e acqua oppure vino.
La preparazione del maialetto sarà affidata ad Alessandro Dessì e Federico Melis, che cureranno la cottura secondo la tradizione direttamente in "Pratza de Giuannicca", con l'obiettivo di offrire ai partecipanti un prodotto preparato nel rispetto delle antiche tecniche di cottura.
A fare da cornice alla serata sarà anche la musica dal vivo con l'esibizione di Gabi Oliveira, che accompagnerà il pubblico tra balli e intrattenimento fino a tarda sera.