Sinnai in festa per la patrona Santa Barbara. Oggi e venerdì alle 18 è prevista l’esposizione della Santissima in parrocchia, l'adorazione eucaristica, la recita dei vespri e il canto de Is goccius. Previste Messe (anche a Santa Vittoria), animate dai cori Santa Vittoria, gli Amici di Don Bosco e dai “Voice For Jesus”. Sabato alle 19 Santa Messa in ricordo di don Alberto Pistolesi, il parroco morto alcuni anni fa in un incidente stradale e di Maria Paolo Olla, suora missionaria morto a San Paolo del Brasile. La messa sarà animata dalla "Coral comunion".

Domenica alle 10 la Messa per i sinnaesi lontani “perché l’amore per Santa Barbara sia motivo di ritorno alle loro origini”. Alle 19 la Messa in onore di Santa Barbara e dei soci defunti, presieduta da Padre Gabriele e animata dal coro Segossini. Al termine della celebrazione, la processione accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai e dal gruppo Folk di Sinnai.

I festeggiamenti civili si apriranno sabato, alle 22 con un concerto di Reverendo Jones. Domenica alle 21 in Piazza Chiesa, mini fuochi artificiali della ditta Contini di Serdiana. Alle 22 rassegna corale con i cori Segossini e Serpeddì e la partecipazione del gruppo folk Kellarious di Selargius. Lunedì, spettacolo con i New Tour di Giuseppe Masia.

© Riproduzione riservata