Si è riunito ieri il Consiglio comunale di Sinnai. Coordinati dal presidente Massimiliano Mallocci, i lavori sono iniziati con la presentazione di diverse interrogazioni dei consiglieri di Forza Italia Walter Zucca, Roberto Loi di "Uniti per Sinnai" e di Aldo Lobina di "Sinnai libera". Zucca, esponente ha presentato una interrogazione dello stato di insicurezza della strada provinciale 20 che unisce la Nuova Orientale sarda a Solanas. Nei giorni scorsi fra gli abitati di Solanas e proprietari di case vacanze, è scattata una petizione per denunciare lo stato di pericolosità soprattutto del tratto di rettilineo della strada.

Zucca ha sollecitato l’intervento del Comune per mettere in sicurezza la strada dove non tutti rispetterebbero i limiti di velocità e dove gli incroci con strade laterali la renderebbero estremamente pericolosa. Ha risposto l’assessore alla Viabilità Cristian Spina che ha assicurato gli interventi più urgenti per la soluzione del problema, ricordando anche la pulizia di un canneto appena ultimato dal proprietario di in terreno attiguo alla strada che ostruiva la viabilità. Il consigliere Roberto Loi di "Uniti per Sinnai", ha presentato due interrogazioni sul problema delle tasse e dei ricorsi in atto che non starebbero trovando soluzioni. In un’altra interrogazione ha sollecitato interventi del Comune per mettere in sicurezza l’alveo del Rio Santu Barzolu che, esondando ad ogni acquazzone, allagherebbe puntualmente i terreni antistanti e per la sistemazione del ponte di Santu Basileddu.

Ha risposto la vice sindaca Katiuscia Concas illustrando, i programmi di interventi del Comune con lo studio di un progetto e con successiva richiesta di fondi. Il consigliere Aldo Lobina ha chiesto lumi invece sul malcontento in atto nei villaggi lungo la vecchia Orientale per la sostituzione delle isole ecologiche con l’Ecomobile e sui programmi del Comune in merito alla messa in sicurezza delle vie Lattea e Sirio a Torre delle Stelle per le quali è stata presentata al Comune una pertizione con 45 firme. Ha risposto ancora l’assessora Katiuscia Concas che ha parlato di prossimi incontri con i firmatari sia per la raccolta dei rifiuti nei villaggi della ex Orientale e per le due strade di Torre delle Stelle per la verifica della situazione e per studiare le soluzioni proposte. Durante i lavori si è parlato anche della Fondazione Polisolidale con la presentazione degli emendamenti proposti dall'opposizione.

RAFFAELE SERRELI

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