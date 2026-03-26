Interrogazione dei consiglieri comunali di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni per il recupero del rosone della facciata della chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai, provvisoriamente protetto con materiali speciali in attesa di eventuali interventi di recupero.

Dopo aver appreso che in questi giorni si è proceduto a una chiusura "reversibile" della nicchia con materiali a secco- annunciano i consiglieri Simoni e Zucca - abbiamo depositato un’interrogazione propositiva per accelerare l’iter di recupero definitivo dell'opera settecentesca. Chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi per cofinanziare il lavoro di restauro. Sinnai ha l’occasione di trasformare una scoperta casuale in un grande progetto di partecipazione collettiva e valorizzazione urbana. Una occasione da non perdere. Ma tutto deve essere fatto in tempi rapidi».

Un tema attualissimo che quindi rimbalzerà anche in Consiglio comunale.

Di recente la sindaca Barbara Pusceddu ha annunciato la richiesta di un incontro con la Curia, la Sovrintendenza e la parrocchia per cercare una soluzione definitiva al problema, ipotizzando anche il ricorso a finanziamenti.

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