Entrano ufficialmente in funzione, in modalità di pre-esercizio, i varchi della Zona a traffico limitato del centro cittadino di Pula. La fase sperimentale sarà attiva da oggi fino al prossimo 14 giugno e consentirà agli automobilisti di prendere familiarità con le nuove regole della circolazione senza l’applicazione immediata delle sanzioni automatiche.

La principale novità riguarda il nuovo varco installato in via Umberto I, all’intersezione con via Amsicora. Il dispositivo sarà operativo tutti i giorni dalle 21 alle 2 del mattino.

Restano inoltre attivi, sempre in modalità di pre-esercizio, i varchi di via Piave, via Montesanto, via Azara, corso Vittorio Emanuele e via Cagliari.

Nel dettaglio: il varco di via Piave sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 19.30 alle 2 e la domenica dalle 12.30 alle 2; i varchi di via Montesanto, via Azara, corso Vittorio Emanuele e via Cagliari saranno invece operativi tutti i giorni dalle 21 alle 2. Fino al 14 giugno non verranno elevate multe tramite il sistema elettronico dei varchi, proprio per consentire ai cittadini di adattarsi gradualmente alla nuova disciplina della ZTL.

Fa eccezione il nuovo accesso di via Umberto I: durante il periodo di pre-esercizio potranno infatti essere effettuati controlli con presenza della polizia locale e, in quel caso, saranno possibili sanzioni immediate, come previsto dalle disposizioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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