Il Consiglio comunale di Sinnai ha nominato le Commissioni interne. Ecco tutti i componenti.

Per la prima Commissione (Controllo e garanzia) sono stati nominati per la maggioranza, Paolo Usai, Marco Floris e Sara Uda, tutti con quattro voti. Per la minoranza, Roberto Loi e Aldo Lobina con tre voti.

Per la seconda Commissione (Bilancio, Finanze e Partecipate), sono stati eletti, per la maggioranza, Sara Falqui ( con 4 voti), Giacinta Porceddu (4 voti) e Massimo Lebiu (3 voti). Per la minoranza Aurora Cappai (tre voti) e Walter Zucca ( 2 voti).

Per la terza Commissione (Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente e Protezione civile), il Consiglio comunale ha eletto Massimo Leoni, Ruben Tremulo e Nuccio Melis, tutti con quattro voti). Per la minoranza, Aurora Cappai ( 4 voti) e Paride Casula (2 voti).

Nominati anche i componenti la quarta Commissione che tra l’altro si occuperà di Turismo, sport e spettacolo: eletti per la maggioranza Giulia Giglio con 5 voti, Sara Uda con quattro e Giorgia Mallocci, ugualmente con quattro preferenze. Per la minoranza, Roberto Loi e Cosimo Lai con due voti.

La quinta Commissione che si occuperà dell’aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti comunali, sono stati eletti Alessandra Moriconi , Paolo Usai, Giulia Giglio e Marco Floris, tutti con tre voti. Per la minoranza, Roberta Simoni e Walter Zucca (2 voti) e Roberto Loi con un voto.

Le prime quattro Commissioni saranno permanenti. La quinta (unica ad essere composta da sette membri), opererà sino conclusione dello studio dello Statuto e del regolamento comunale.

Con la nomina delle Commissioni, si mette in movimento l’intero apparato amministrativo del Comune.

A tutti i commissari sono arrivati gli auguri del presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci, della sindaca Barbara Pusceddu e dell’assemblea.

«Quanto prima – ha detto Mallocci - ci ritroveremo per l’elezione del presidente e del vicepresidente di ogni Commissione. Ci attendono impegni importanti e impellenti. Sono certo che, tutti assieme, potremo fare un bel lavoro al servizio comunità».

Il presidente della prima Commissione sarà un componente della minoranza. Gli altri quattro, della maggioranza.

