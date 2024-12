Un ecocentro moderno e funzionale, recentemente anche ampliato. È operativo a Torre delle Stelle, in territorio di Maracalagonis. Per la parte del villaggio turistico, quella di Genn’e Mari, che ricade invece in territorio di Sinnai, si parla da tempo della costruzione di un altro ecocentro.

Per il consigliere comunale di "Sinnai libera" Aldo Lobina, la struttura ospitata nella parte di Torre che ricade su Maracalagonis è più che sufficiente per le necessità di tutta Torre delle Stelle.

Lobina lo ribadisce da tempo. Ne ha parlato anche nell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la discussione del bilancio. Lobina dice che «sarebbe opportuno, da parte del Comune di Sinnai, chiedere un incontro con quello di Maracalagonis per risolvere il problema. L’accordo credo sia possibile: basta un unico ecocentro, con reciproca convenienza per le parti. Due ecocentri nel villaggio sono a mio parere davvero troppi».

