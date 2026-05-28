Incendio di vaste proporzioni tra Elmas e Cagliari. Il rogo è divampato i margini della 131Dir (strada dell’inceneritore) e ha interessato, dalle 17.30, i Vigili del Fuoco con 2 squadre, 2 autobotti, un mezzo aereo (elicottero) della Forestale.

Si stimano tra gli 8 e i 10 ettari di sterpaglie andate a fuoco.

In contemporanea, tra Sestu e San Sperate, nei pressi della Sp4 (vicino a Eva Arredamenti) un altro incendio di sterpaglie si è diffuso per circa 5 ettari e ha visto impegnata 1 squadra dei Vigili del Fuoco e 2 autobotti.

Altri interventi per incendi più piccoli tra Villamar e Monastir, ma anche uno più vasto ad Assemini e un altro tra Guspini e Villacidro.

Decine di chiamate di allerta ai Vigili del Fuoco della Caserma di Viale Marconi, che dal primo pomeriggio stanno mandando squadre a spegnere roghi.

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