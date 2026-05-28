È stata ufficialmente aggiudicata la gara d’appalto per la costruzione del tanto atteso campo sportivo polivalente a Sant'Isidoro. Il progetto, del valore di mezzo milione di euro (soldi regionali), nascerà in via delle Fragole, dirimpetto al Centro agroalimentare, in un'area attualmente sterrata.

A compiere i lavori sarà una ditta siciliana, la Doger srl. Il progetto è stato ideato dall’amministrazione comunale di Quartucciu nel 2023 e ha superato diverse fasi burocratiche, tra cui una variante al piano urbanistico e un esproprio. Se tutto andrà come deve andare, i lavori dovrebbero partire quest’estate.

Nel nuovo impianto sportivo si potranno praticare varie discipline, tra le quali calcio, basket, atletica leggera, pallavolo e tennis. «I cittadini del borgo di Sant’Isidoro, soprattutto i giovani e gli scout, chiedevano da tempo uno spazio di aggregazione dove fare anche sport e con l’impianto che sorgerà esaudiamo questo loro desiderio», dichiara l'assessore comunale ai Lavori pubblici Walter Caredda, il quale ricorda anche che a Sant’Isidoro «abbiamo aggiustato alcune strade malandate e fatto attivare il servizio di trasporto pubblico».

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