Nuova centenaria a Sinnai: a raggiungere il traguardo questa volta è Elena Atzeri, festeggiata dai familiari alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu e del parroco del quartiere di Sant'Isidoro don Sandro Piludu.

Una famiglia, la sua, longeva: due mesi fa, a festeggiare i cento anni di vita, è stata la cugina Teresa Atzeri. Un'altra cugina Maria Atzeri, è morta a 104 anni. Da ragazza, Elena Atzeri ha vissuto nella frazione a mare di Solanas, lavorando anche la terra oltre che apprendere l'arte del cestino, confezionato con punteruolo in giunco e fieno.

La nonnina è vedova da 10 anni. Il marito è morto a 92 anni. Tre i figli, due viventi. Sta bene, conserva una buona memoria. L'elisir di lunga vita? «L'amore per la famiglia, la fede, il lavoro, il mangiare sano».

