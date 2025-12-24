Fa tappa a Quartu Sant'Elena nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano, Venerdì 26, il viaggio incantato di White Stars Christmas del Teatro Circo Maccus diretto da Virginia Viviano.

La lunga parata luminosa di White Stars Christmas parte alle ore 17 da via Eligio Porcu e procede verso piazza XXVIII Aprile dove si svolgerà il grande spettacolo acrobatico finale con personaggi surreali, funamboli luminosi, acrobati dell’aria, danzatori e musicisti.

Pensata per regalare a famiglie, bambini e spettatori di ogni età un’esperienza immersiva fatta di magia, stupore e meraviglia, questa condivisione spettacolare della gioia del Natale è resa possibile grazie al contributo del Comune di Quartu Sant'Elena.

Iniziato lo scorso 6 dicembre a Desulo, il tour è già approdato a Bitti, Nuoro, Macomer, Isili, Seui, Nurri, Bosa, Tortolì, Sorgono e Bari Sardo, Lanusei, Fonni e Tertenia e proseguirà il 27 a Torpè e il 29 a Siniscola. Nel cast, acrobati e performer di rilievo internazionale: la trapezista Susanna Defraia, la contorsionista Gaia Pascolo, i trampolieri Delia Occhiucci e Aleandro Peña Durán, il performer aereo Giulio Caravatti e l'equilibrista Pedro Miguel Rosa.

