La prima zona industriale di Castiadas sarà inaugurata nel 2026. La realizzerà l’amministrazione comunale tra Olia Speciosa e Camisa con un investimento di due milioni e 600mila euro: un milione e 600mila euro di lavori appena appaltati (se li è aggiudicati l’impresa Aurelio Porcu e figli), un altro milione appena concesso dalla Regione.

Venti i lotti previsti: troveranno spazio diverse tipologie d’impresa, dalla nautica alla lavorazione del legno “e tutte quelle attività – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - che ancora non ci sono sul territorio o che magari ci sono e desiderano ampliarsi”.

L’area industriale ed artigianale “sarò inoltre strategica dal punto di vista geografico – ha aggiunto il primo cittadino - e sarà in grado di creare economia e nuovi posti di lavoro. Ci troviamo infatti ad appena trecento metri dalla nuova 125, a venticinque minuti dal capoluogo. Gli imprenditori troveranno uno spazio idoneo per qualsiasi attività e collegamenti rapidi con Cagliari, l’Ogliastra e l’intera costa sud orientale”.

