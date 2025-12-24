Gli introiti delle sanzioni della polizia locale nel 2025 – pari a circa sessantamila euro - saranno destinati in gran parte all’assunzione di vigili stagionali. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha anche previsto, in base alla relazione degli uffici, un incasso di diecimila euro in più per il 2026. Di questi oltre la metà sono stati destinati, appunto, al potenziamento dell’organico.

Il resto dei proventi sarà utilizzato, fra l’altro, per la sistemazione e messa a norma della segnaletica (15mila euro) e per l’acquisto di mezzi e attrezzatura per la polizia locale (altri 15mila euro).

Dal primo luglio del 2024 si è sciolto il corpo unico della polizia locale del Sarrabus e il Comune di Muravera, così come gli altri Comuni, gestisce in autonomia i vigili. Una mossa che, in qualche modo, sta favorendo Muravera perlomeno per quanto riguarda i proventi delle sanzioni: sino al 2024 infatti il totale delle sanzioni era di circa sessantamila euro ma andava suddiviso fra i tre Comuni. Adesso Muravera (con Costa Rei) raggiunge e supera da solo quella cifra.

