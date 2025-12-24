Burcei, si allontana da casa dopo una lite e scompare: in volo i droni per le ricerche di Cristian CartaDopo la denuncia della madre scatta il piano provinciale per il trentasettenne
Ha litigato con i genitori e si è allontanato da casa facendo perdere le tracce.
Da ieri carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, corpo forestale e volontari stanno cercando di rintracciare Cristian Carta, 37 anni, scomparso dalla sua abitazione a Burcei nella notte tra lunedì e martedì.
La madre ha formalizzato la denuncia ed è scattato il piano provinciale per le persone scomparse. Al lavoro i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico, unità cinofile specializzate e personale dell'Arma dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena.
In volo anche elicottero dei pompieri e droni.
