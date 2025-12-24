Uta, una strada abusiva nell’area forestale protetta: denunciato il titolare di un’impresa di movimentazione terraDisboscata un’area di mille metri quadrati, distrutta anche una sorgente d’acqua
Una strada di circa 250 metri di lunghezza aperta abusivamente, con il contestuale disboscamento di una superficie forestale di circa 1.000 metri quadrati.
È quanto ha scoperto il personale del Corpo Forestale a Uta, in un’area boschiva sottoposta a vincolo. Dalle verifiche è risultato che la strada era stata aperta in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizio-paesaggistiche. Non solo: distrutta anche la sorgente d’acqua di Mitza Fundalis che dà il nome alla zona.
Individuato, a seguito di indagini, il presunto responsabile, titolare di un’impresa di movimento terra.
Sequestrata quindi l’area e contestate al titolare dell’impresa le violazioni paesaggistiche e edilizie, reati che prevedono una pena fino a quattro anni di reclusione.
(Unioneonline)