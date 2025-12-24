Un piccolo gesto, ma carico di significato: l’assessora alle Politiche sociali, Arianna Lunesu, ha consegnato personalmente agli anziani del paese i doni raccolti grazie all’iniziativa dell’Albero Solidale promossa da Osidea in collaborazione con i cittadini, i commercianti e le associazioni di Capoterra.

«Andando porta a porta, ho incontrato gli anziani nelle loro case – racconta l’assessora Arianna Lunesu -, sono stata accolta da sorrisi e riconoscenza, molti di loro hanno aperto la porta con sorpresa e commozione, felici di ricevere non solo un regalo, ma soprattutto una visita e una parola gentile. I pacchi, preparati con cura, sono stati il simbolo della vicinanza dell’intera comunità verso i cittadini della terza età. È stato emozionante vedere la gioia negli occhi degli anziani, c’è tanto bisogno di ascolto».

Il progetto, portato avanti dal Comune in collaborazione con la comunità, è stato ideato per stare vicino alle persone più fragili in un momento dell’anno in cui, più di tutti, è importante prendersi cura gli uni degli altri.

«L’iniziativa dell’Albero Solidale ha dimostrato ancora una volta quanto la solidarietà possa unire il paese – dice l’assessora Lunesu -, trasformando un semplice gesto in un momento di condivisione e umanità. Un’esperienza che come assessore auspico di poter ripetere anche in futuro, continuando a costruire legami e a diffondere valori di attenzione e rispetto. Un evento che rimarrà nei ricordi, e che non ha subito battute d’arresto neppure nelle giornate di pioggia in cui si raccoglievano i doni».

