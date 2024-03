Per domani 5 marzo i tecnici di Abbanoa hanno in programma il completamento di un intervento di manutenzione straordinaria dell’acquedotto al servizio delle località costiere. Durante i lavori sarà necessario sospendere l’operatività della condotta nel tratto che interessa le località di Genn’e Mari, Geremeas, Bacu Mandara in territorio di Maracalagonis, Bruncu Gattus, Is Tellas e Rio Gavoi in territorio di Sinnai.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Al riavvio dell’acquedotto potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, che saranno contrastati dalle squadre di Abbanoa con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti di rete eventualmente interessati.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.

