La palestra di via Olimpia a Sinnai sarà presto sistemata. Verranno spesi 800mila euro che saranno utilizzati per una nuova pavimentazione, per la realizzazione di nuovi servizi igienici e lavori sul tetto.

Per oltre un anno e mezzo la palestra ha ospitato migranti arrivati soprattutto dai Balcani, che si sono alternati nel tempo con altri ragazzi arrivati anche dalla Siria.

Ora il Comune è tornato in possesso della struttura con la possibilità di procedere subito ai lavori di restauro per poterla nuovamente utilizzare soprattutto per fare sport.

