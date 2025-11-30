Cattivo odore in località Zimmioni, dove si trova l’impianto di compostaggio e quello di stoccaggio dei rifiuti ingombranti a Villasimius (gestito da una società esterna). La situazione - notata dalle persone che precorrono quel tratto di strada (la provinciale che collega Villasimius con Castiadas, zona San Pietro) - ha spinto il gruppo di minoranza a presentare un’interrogazione al sindaco e al responsabile del servizio tutela del territorio.

“Considerato – spiegano i consiglieri Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano – che lo scorso gennaio i carabinieri del Noe, nel corso di una ispezione, hanno impartito al gestore dell’impianto alcune prescrizioni”. E che tra queste c’è proprio quella che specifica come “l’attività di trattamento dovrà svolgersi in modo da evitare la diffusione all’esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti” come mai permangono gli odori sgradevoli?

Per la minoranza “sembrerebbe – sottolineano – che alcune prescrizioni non siano state ottemperate”. Da qui la richiesta di chiarimenti al primo cittadino e al responsabile del servizio tutela del territorio.

