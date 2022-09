Una serata ed una nottata con un venticello gradito a tutti.

La prima edizione di "Currendi a lugori" a Sinnai ha ottenuto un successo straordinario con 400 iscritti e con tantissima gente che ha assistito al singolare corteo di atleti e di amatori che hanno invaso le strade del centro storico, arrivando anche in pineta.

Ad organizzare la manifestazione, curando ogni minimo dettaglio, l’associazione TriSinnai di Marilena Atzeni col patrocinio del Comune, della Polizia locale, delle associazioni sociali e culturali locali e quelle della Protezione civile Vab e Masise.

Un grande sforzo per garantire la sicurezza e la regolarità dell'attesissimo appuntamento.

Prima del via c'è stato anche un minuto di raccoglimento per ricorda Simone Longu, atleta scomparso pochi giorni in un incidente stradale a Cagliari e che avrebbe dovuto partecipare alla gara.

Una splendida serata insomma, per una manifestazione che si spera di poter ripetere nel tempo non solo per l'impatto sportivo che ha avuto, ma anche per l'aspetto sociale con coinvolgimento di ragazzi, giovani, anziani.

Tra i partecipanti anche Raffaele Floris, 78 anni, sinnaese, arrivato da Torino per l'occasione, e Cosimo Lai, l'87enne ex campione di ciclismo che ha preso parte alla prima fase de "Sa camminada" fra le vie del paese. Presenti il presidente del Consiglio comunale Alessandro Orrù, il vicesindaco Barbara Pusceddu che ha partecipato alla premiazione, assessori e consiglieri comunali.

Cosimo Lai, 87 anni (Foto Serreli)

A tagliare per primo il traguardo Pierpaolo Cinus in 36’15. Nella categoria femminile successo di Cinzia Meloni della TriSinnai.

“Una prima edizione oltre le più rosee aspettative”, dice Marilena Atzeni. “Tanti sorrisi. Era questo l’obiettivo. Una dedica particolare a Simone Longu che porto nel cuore. Mi ha dato la forza per reggere lo stress di un'organizzazione così impegnativa. Il lavoro di tutti è stato ripagato da tutti i presenti. Siamo orgogliosi e ora l’appuntamento è al prossimo anno”.

Roberto Loi, consigliere comunale che ha fortemente voluto questo evento: “Una grande soddisfazione vedere tanta gente. Dietro la giornata, c'è stato un lavoro di gruppo davvero straordinario. Non possiamo che essere soddisfatti”.

Tanta felicità nei volti degli atleti. Barbara Serreli, seconda nella sua categoria, era all’esordio assoluto: “È stata un’emozione unica. Mi sono divertita tantissimo".

Il più anziano in gara, Raffaele Floris, classe 1944: "Non potevo mancare e sinceramente non mi sono pentito. E' stato tutto davvero bello. Mi sono commosso".

Alle premiazioni presente anche l'ex campione sardo di ciclismo, Cosimo Lai, rimasto in piazza Sant'Isidoro dopo aver percorso un chilometro della manifestazione.

