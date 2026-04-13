Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria per il 17 Aprile alle 16. All'ordine del giorno la discussione sulle interrogazioni, Fondazione Polisolidale onlus.

Indirizzi e linee guida; la trasformazione e cancellazione del regime vincolistico nel P.I.P. Luceri e la conferma delle agevolazioni per l’anno 2026. In programma anche la discussione generale sul regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana, gli indirizzi per la modifica del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.

Si discuterà anche della definizione delle priorità di aggiornamento normativo dell’assemblea e l'approvazione del regolamento della consulta delle frazioni.

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