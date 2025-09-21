Festa grande a Sinnai dal 25 al 29 settembre in onore dei Santi Cosma e Damiano. Una sagra che affonda le radici nel tempo con profondi momenti religiosi ma anche con tante serate dedicate alle manifestazioni civili col ritorno della gara poetica campidanese col gruppo “Tieni il Tempo”, cover band 883", fuochi artificiali, animazione per bambini e degustazione di prodotti tipici. Ecco il programma:

Giovedì 25 settembre

Alle 19 Santa Messa (Santa Barbara) , a seguire processiona di accompagnamento dei Santi nella chiesetta dei Santi con la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Sinnai tra le vie Piazza Chiesa, Roma, Mara, Costituzione e Santi Cosma e Damiano.

Alle 22 ritorna a grande richiesta la gara poetica, evento di tradizione popolare, con gli improvvisatori Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis, basciu e contra Paolo Pilleri e Giuseppe Tatti, alla chitarra Luca Tiddia.

Venerdì 26 settembre

Alle 10 Santa Messa a San Cosimo con invitati speciali medici, infermieri, Oss e associazioni di volontariato socio sanitario, Alle 19 Santa Messa solenne presieduta da Don Carlo Rotondo e animata dal coro “S’Arrodia” di Sinnai.

Alle 20 degustazione frittura mista di pesce. Alle 21.30 spettacolo pirotecnico con la ditta Fratelli Massa di Serdiana. Alle 22 dopo il successo della scorsa edizione, si esibisce ancora il gruppo “Tieni il Tempo”, cover band 883".

Sabato 27 settembre

dalle 8 e alle 12 adorazione eucaristica nella chiesetta di San Cosimo; alle 16 Santo Rosario e Santa Messa per gli ammalati celebrata da Padre Gabriele Biccai, sempre a San Cosimo. Dalle 8 alle 12 nel piazzale San Cosimo sosterà l’autoemoteca dell’Avis per la giornata della donazione.

Alle 17 animazione per i bambini a cura della Compagina teatrale “La Baby Fun” di Giuseppe Angioy, con la partecipazione di Spidermen Casteddu, Minny e Puffetta. Al termine nutella party e popcorn.

Alle 20 degustazione dei malloreddus alla campidanese e della carne di vitella in umido.

Alle 22 dance animation party hit 90/2000 col DJ Roly Fernandez.

Domenica 28 settembre

Alle 10 Santa Messa per i soci defunti presieduta da Padre Balu e alle 19 altra Santa Messa, sempre a San Cosimo.

Alle 20 degustazione di fave bollite. Alle 22 “I Collage” in concerto.

Durante tutti gli eventi civili degustazione di castagne arrosto.

Lunedì 29 settembre

Alle 19 Santa Messa presieduta da Don Giuseppe Orrù e processione di rientro dei Santi in parrocchia accompagnata dalla banda musicale “Giuseppe Verdi. Le vie Santi Cosma e Damiano, Costituzione, Mara, Roma, Piazza Chiesa. In conclusione, benedizione eucaristica. Il presidente dell’associazione Santi Cosma e Damiano, Cosimo Lai, a nome dello stesso Comitato, «ringrazia la popolazione, gli sponsor e tutti coloro che hanno contributi per la realizzazione della festa. Un programma ricco di eventi sia religioni che civili. Siamo soddisfatti per la risposta positiva dei sinnaesi che ci ha permesso di proporre il programma in calendario».

© Riproduzione riservata