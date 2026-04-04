Troppi cinghiali senza alcun controllo nella pineta di Sinnai? Nel luglio scorso l’intera minoranza aveva denunciato il problema. Questa volta è stato il consigliere comunale di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi, a illustrare in Consiglio una interrogazione del collega di gruppo Cosimo Lai, ricordando un recente “attacco” ad un cane da parte di un cinghiale senza per fortuna aggredire la sua padrona.

«Da tempo - ha detto Loi - si registra una presenza sempre più massiccia di cinghiali attirati dalle ghiande, dai tuberi, dai funghi e anche da resti di cibo di una colonia felina. Il Comune ha mai pensato di ricorrere al modello Olbia e Porte Conte per la cattura in gabbia dei cinghiali? E anche ad un maggiore controllo e alla recinzione attorno alla colonia felina. O anche ad un abbattimento selettivo dei cinghiali?».

La replica dell’assessora all’Ambiente Michela Matta: «Nessuno è stato finora sorpreso a foraggiare i cinghiali. Chi ha eventualmene visto, si rivolga alla Polizia locale. Non abbiamo partecipato al bando sulla sicurezza perché destinato solo ai Comuni dove, negli anni, si sono registrati numerosi attacchi e invasioni di animali selvatici. Secondo Forestas i cinghiali non sono aumentati. Se necessario intervenire, lo faremo con un protocollo appositamente studiato dal Comune».

Raffaele Serreli

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