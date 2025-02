La consigliera comunale di Uniti per Sinnai, Aurora Cappai ha presentato una interrogazione sul vecchio cimitero di Sinnai. Cappai scrive di «piante che intaccano le tombe, condutture idriche vetuste, tettoia ingresso sulla via Piroddi con necessità di messa in sicurezza. Si chiede quale sia l'intendimento di questa amministrazione per porvi rimedio e se siano state previste apposite somme in bilancio».

© Riproduzione riservata