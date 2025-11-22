«Sinnai potrebbe candidarsi a ospitare iniziative dedicate a vetrine e sapori nelle botteghe di piazza Sant'Isidoro, offrendo prodotti di qualità: i migliori vini, le specialità tipiche del territorio, i dolci, l’olio, il miele, i salumi, il pane, i formaggi, la birra. Tutto a prezzi competitivi, che diventerebbero un sicuro richiamo. Sarebbe un mercato di nicchia capace di trasformarsi, se ben organizzato, in un appuntamento magari non occasionale».

Lo auspica il consigliere comunale di Sinnai Libera, Aldo Lobina. «Sarebbe auspicabile – ha detto – che anche il territorio della Città Metropolitana di Cagliari proponesse periodicamente una mostra commerciale per presentare i nostri prodotti migliori: da Serdiana a Settimo, da Santadi a Dolianova, fino a Quartu e Monserrato».

Le botteghe di piazza Sant'Isidoro sono attualmente in fase di recupero. «Se ne potrebbe parlare – afferma Lobina –: ho visto di recente splendide iniziative che, nel Nord Italia, come in Valsusa, sono diventate una realtà consolidata».

