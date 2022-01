Per superare l'emergenza legata ai continui blackout dell'impianto di illuminazione pubblica a Sinnai, il Comune ha affidato lo scorso anno ad una società privata l'operazione "Pronto intervento" per limitare al massimo i disagi dei residenti. In pochi mesi, la ditta hanno cambiato 160 lampade e diversi pali che rischiavano di crollare.

"Si è finora riusciti a garantire un servizio di pronto intervento”, dice Nuccio Melis, assessore ai Servizi tecnologici. “In passato alcuni rioni sono rimasti al buio per diverse notti, comprese strade del centro storico. Col pronto intervento si riesce quasi sempre a intervenire in tempo rapidi su ogni segnalazione di guasto. Una soluzione provvisoria che insomma sta dando buoni risultati. Martedì c'è stato un intervento a Solanas con la sostituzione di diverse lampade”.

Tutto questo in attesa del cosiddetto "Progetto di finanza" che prevede l'affidamento per lunga data del servizio di illuminazione pubblica attraverso una manifestazione di interesse con successivo bando pubblico.

"Il progetto – dice l'assessore Melis - è in fase di studio: chi vincerà l'appalto dovrà occuparsi dell'impianto di illuminazione, anche con nuovi progetti di impianti a Led, sia a Sinnai che nelle frazioni di Solanas, San Gregorio, di Tasonis e della località turistica di Torre delle Stelle: l'obiettivo è garantire un servizio di illuminazione pubblica davvero efficiente ed a notevole risparmio energetico”.

Raffaele Serreli

