Due mattinate impegnate nella difesa dell'ambiente con protagonisti i bambini della Scuola dell'Infanzia di via Genova e delle tre classi seconde della scuola primaria di via Caravaggio di Sinnai che hanno partecipato a “Puliamo il mondo”, organizzata dal Circolo Legambiente "Su Tzinnibiri" e dal Comune di Sinnai.

Assieme alle loro maestre, che hanno aderito con entusiasmo a questa bella esperienza di educazione ambientale, gli scolari non si sono risparmiati nel dare il loro contributo a rendere più belli e puliti alcuni dei luoghi simbolo del territorio sinnaese: il parco dedicato a Don Pintus e la pineta.

Proprio in pineta sono state bonificate alcune aree pic nic inquinate da innumerevoli cicche di sigaretta (oltre che da vetro, cartacce e plastica): raccolto un chilo e mezzo di mozziconi di sigarette in un’ora e mezzo per cancellare la maleducazione dei più grandi. Un’esperienza che i bambini hanno vissuto innanzitutto come un divertente gioco prendendosi cura dell’ambiente. Ma non è finita qui. Il 12 aprile si replica, sempre alla pineta, con gli scolaretti della Scuola dell'Infanzia di via Perra.

