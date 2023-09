Grande attesa, per la seconda volta, per la corsa/camminata “Currendi a lugori” in programma sabato notte con l’intento di restituire il centro storico di Sinnai ai sinnaesi e farlo conoscere ai numerosi iscritti alla manifestazione che verranno da fuori.

Un appuntamento alla luce della luna con partenza dalla Piazza Sant’Isidoro e col percorso che si snoderà fra le vie Funtanatziu, Soleminis, Sotgiu, Fara, Serri, Roma, Funtanalada, Fratelli Cervi, Trento, Oristano, Amat, Mara, Roma, Ariosto, Oriente, Lanusei, Martinez, Gorizia, Concas, Roma, Martinez, Gorizia, Concas, Roma, Martinez, Oriente, Piazza Chiesa, Roma, Napoli, Trinità, Bonarba, Segni, Ninasuni, Colletta, Diaz, Piazza Scuole, Ninasuni, Mannu, Fara, Soleminis, Carducci, Iglesias, Sant’Isidoro per rientrare in Piazza Sant'Isidoro.

Organizzano la TriSinnai, l'Atletica Sinnai e la Karel Sport. Il tutto nell'ambito del progetto "Ferox aper" che comprende anche altre manifestazioni. Tra queste la riproposizione de “Sa Passilada Sinniesa” e la “Ferox Aper Mountain Running”, camminata ludico motoria e gara di corsa in montagna che si terranno l’1 ottobre alla Pineta di Sinnai.

Proprio alla pineta è destinato il progetto che si ripropone di raccogliere fondi per lo sviluppo del sito per la realizzazione della mappatura dei sentieri e il posizionamento di cartelli e frecce di indicazione con tempi di percorrenza, punti di interesse. Per la gara competitiva e per la camminata, gli organizzatori invitano i cittadini residenti nelle strade a mettere qualche vaso di fiori o pianta e tenere porte e finestre aperte per salutare e incitare podisti e camminatori.

