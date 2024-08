Si è svolta in Comune la cerimonia di consegna dei DAE, Defibrillatori semiautomatici che la Fraternità di Misericordia di Sinnai ha voluto donare alla Polizia locale per l’allestimento dei veicoli in dotazione.

La sidaca Barbara Pusceddu e l’assessore alla Salute dei cittadini Roberto Demontis hanno ricevuto i rappresentanti della Fraternità di Misericordia di Sinnai unitamente alle delegazioni dei Centri di Formazione della Misericordia di Assemini e dell'Accademia del Soccorso di Cagliari, coi quali portano avanti il progetto denominato “Un cuore per Marco”, dal nome di un giovane prematuramente scomparso al quale è dedicata l’iniziativa.

Il Comune di Sinnai aveva già avviato, nel corso dell’anno 2016, il progetto denominato “Comune cardio-protetto”, grazie al quale sono stati installati 4 DAE nel centro abitato accessibili h24 grazie all’alloggiamento in teche idonee.

Con la donazione dei due DAE da parte della Fraternità di Misericordia di Sinnai, che segue la donazione di un altro DAE fatta dal Lions Club Sinnai, si è potuto completare l’allestimento di tutti gli autoveicoli della Polizia locale di Sinnai.

«La donazione - hanno voluto evidenziare le delegazioni presenti - viene fatta alla comunità intera perché risulta particolarmente strategico sfruttare il fatto che le pattuglie della Polizia locale operano sul territorio, intervenendo, spesso, anche prima dei sanitari, in caso di necessità ed emergenza».

Il Sindaco e l’Assessore hanno avuto parole di gratitudine nei confronti dei presenti esaltando «la delicata e preziosa opera che l’Associazione di Fraternità di Misericordia quotidianamente svolge a favore della nostra Comunità, rappresentando la volontà di proseguire anche nello svolgimento dei corsi di primo soccorso ed utilizzo dei DAE nelle scuole cittadine».

«I DAE - ha detto il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale - sono stati immediatamente installati nei veicoli di servizio. I nostri operatori hanno frequentato il corso di formazione dal mese di gennaio. Sui nostri veicoli campeggia non solo la prescritta segnaletica DAE, ma anche il doveroso riferimento alle associazioni che ne hanno fatto dono».

Ora sono tre i defibrillatori in dotazione alla Polizia locale. Gli altri, di proprietà del Comune, sono disponibili in diversi rioni del paese (Piazza chiesa, Piazza San'Isidore, rione Pineta e all'ingresso del vecchio cimitero di via Roma), sistemati in teche apribili senza chiave ma sotto l'occhio vigile di telecamere. In caso di necessità, si prelevano e si riportano dopo l'uso alla Polizia locale che li rimetterà nelle teche.

