Alessio Serra è stato confermato a Sinnai segretario cittadino di Rifondazione comunista. È anche coordinatore della provincia di Cagliari, dove negli ultimi tempi ha seguito tutti i circoli nei loro congressi diventando segretario federale. Alessio Serra ha ora voglia solo di lavorare e mettersi al servizio del partito.

“Il mio obiettivo è quello di stare a contatto con la gente. Cercherò di ampliare il mio operato in maniera capillare in tutto il territorio provinciale. Ogni circolo deve diventare una realtà e un punto di riferimento per i cittadini. Il tutto anche in vista delle prossime competizioni elettorali”. Serra parteciperà al congresso nazionale che si terrà a Chianciano insieme all’ex assessore comunale di Sinnai, Vincenzo Tolu, e al coordinatore regionale Enrico Lai.

