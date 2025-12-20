Interrogazione del capogruppo di Forza Italia del Consiglio comunale di Sinnai, Walter Zucca, sulla presenza di «alcuni cipressi ormai secchi e in stato di abbandono nel vecchio cimitero di via Roma. Voglio segnalare una situazione di potenziale pericolo per alcuni cipressi ormai secchi e obliqui, che necessitano di interventi non più rinviabili».

A rispondere è stata l'assessora Katiuscia Concas: «Abbiamo girato la sua segnalazione alla DEC che ha confermato che non c'è nessun rischio di caduta imminente di questi alberi: questo non esclude però, un intervento di potatura che sarà eseguito presto, anche per il decoro dello stesso cimitero».

