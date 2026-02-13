Nella cucina della Comunità terapeutica Dianova di Ortacesus gli ospiti hanno sperimentato la preparazione di una avocado tartare. I ragazzi hanno lavorato insieme per realizzare il gustoso piatto, un’attività semplice nel gesto ma utile nel rafforzare autonomia, attenzione e collaborazione con gli operatori. L’esperienza si è svolta nella routine quotidiana dell’area cucina della struttura, parte integrante del percorso terapeutico che coinvolge gli ospiti in attività di vita pratica, dalla gestione degli spazi domestici ai laboratori educativi. Attività come questa vengono ritenute strumento per favorire competenze manuali e relazionali, promuovendo al tempo stesso un senso di responsabilità nelle persone accolte.

Nell’ultimo periodo la Comunità Dianova della Trexenta ha organizzato diverse iniziative di integrazione, con il cibo assoluto protagonista. A dicembre si è concluso un corso di panificazione tenuto dal maestro Simone Manciocchi con il coinvolgimento del Centro Provinciale di Istruzione per Adulti (Cpia 1) di Cagliari: i partecipanti hanno appreso tecniche di impasto e gestione dei lieviti, realizzando prodotti da forno e indossando anche i grembiuli creati per l’occasione da loro stessi. A fine gennaio la struttura ha ospitato invece lo chef di Pimentel Patrizio Perra, che ha condotto una giornata dedicata alla cucina sostenibile, insegnando come trasformare gli scarti e le parti poco utilizzate degli ortaggi in piatti gustosi e ridurre in questo modo gli sprechi alimentari.

© Riproduzione riservata