Sinnai, 116 le nuove carte di identità rilasciate dall'ufficio anagraficoSono ancora duemila le carte di identità vecchie da sostituire con quelle nuove
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Sono 116 le carte di identità elettroniche rilasciate ieri, sabato, dal Comune di Sinnai nel primo Open day.
Ottanta sono state rilasciate nella mattinata: le altre nel pomeriggio. Mobilitato l'ufficio anagrafe in una giornata in cui gli uffici restano chiusi. Sono ancora duemila le carte di identità vecchie da sostituire con quelle nuove.
Un nuovo Open day è previsto per il 13 giugno. Dal 3 agosto 2026, come è noto, la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di avere validità, sia come documento di riconoscimento sul territorio nazionale sia ai fini dell’espatrio.
Per rispondere a questa scadenza normativa e agevolare i cittadini, il Comune di Sinnai ha programmato alcune giornate di Open day, in aggiunta agli orari tradizionali di apertura dell'Ufficio anagrafico.