I Carabinieri della Stazione di San Nicolò Gerrei, con il supporto del personale specializzato dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato in flagranza un allevatore 41enne con l’accusa di possesso di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento.

L'operazione al termine di un'attività informativa che ha portato i militari a pianificare una serie di controlli mirati nelle aziende agricole e negli ovili della zona.

Ispezionando il fienile dell'azienda del coltivatore arrestato, i carabinieri hanno individuato un nascondiglio ricavato ad arte tra le balle di foraggio.

All'interno una pistola Beretta calibro 9 corto, completa di caricatore, e una doppietta calibro 16. Entrambe le armi presentavano le matricole visibilmente abrase. Rinvenute anche 79 cartucce calibro 16 perfettamente integre.

Tutto il materiale è stato repertato e sottoposto a sequestro in attesa dei successivi accertamenti tecnici e balistici. L’arrestato è stato portato a Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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