Un giovane di 27 anni, operaio residente a Siliqua e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso, l’uomo è stato fermato nel pomeriggio di ieri durante un servizio di controllo del territorio. I militari lo avrebbero notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto lungo le vie del centro. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il 27enne è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, 22 semi di canapa indiana e una somma in contanti di 1.000 euro, ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante le fasi di identificazione, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendo al volto uno dei militari. L’intervento immediato degli altri carabinieri ha permesso di bloccarlo e procedere al suo arresto.

Conclusi gli adempimenti di rito nella caserma di Siliqua, l’uomo è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Iglesias, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di oggi.

