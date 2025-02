I lavori per mettere in sicurezza la strada erano terminati da poco e la voragine sulla Pedemontana era stata chiusa. Tuttavia, a causa delle ultime piogge, tra il chilometro 21 e 22 di Siliqua, poco distante dall’ultimo crollo, l’asfalto ha ceduto nuovamente. Risultato: la strada è stata chiusa, la storia si ripete.

Anche questa volta, secondo una prima ricostruzione, si è trattato di uno smottamento causato dal tubo d’acciaio che corre sotto il tratto di strada. «Non ha retto il passaggio dei mezzi pesanti», spiega Eugenio Lai, amministratore della Città Metropolitana di Cagliari. Come era accaduto in precedenza, «si tratta di un intervento d’emergenza, che non risolve la situazione. La tubatura va sostituita e siamo al lavoro per reperire i fondi necessari a risolvere il problema alla base». Per il momento, si procede con un cantiere “spot” dal valore di circa 100mila euro.

Con l’arteria stradale chiusa, gli automobilisti dovranno percorrere le strade secondarie. «All’inizio c’era l’idea di far transitare le auto su una sola corsia – continua Lai – in modo da non dover modificare la viabilità. Ma le condizioni della strada hanno reso necessaria una chiusura totale». È difficile prevedere, in questo momento, la durata esatta del cantiere. «I tempi stimati sono di qualche settimana. La Pedemontana è un’arteria strategica per molte persone, che hanno la necessità di spostarsi, ma questo deve avvenire in sicurezza. Invitiamo tutti a prestare attenzione».

